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Муженский Никита Антонович

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Место рождения

Маньково-Калитвенское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

29.05.1909

Дата смерти

16.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1909

Отец: Муженский Антон Михайлович

Мать: Муженская Акилина Николаевна

Маньково-Калитвенское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Усть-Меловая Манькова слобода
Рождение ребёнка
30.01.1936

Дочь: Муженская Клавдия Никитовна

Мать ребёнка: Муженская Александра Денисовна

Маньково-Калитвенское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.05.1938

Сын: Муженский Николай Никитьевич

Мать ребёнка: Муженская Александра Денисовна

Маньково-Калитвенское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
16.03.1943
Был взят в плен в селе Борщёв в 66км от Киева в "Киевском котле".
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