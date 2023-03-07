Муженский Никита Антонович
Место рождения
Дата рождения29.05.1909
Дата смерти16.03.1943
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1909
Усть-Меловая Манькова слобода
Рождение ребёнка
30.01.1936
Дочь: Муженская Клавдия Никитовна
Мать ребёнка: Муженская Александра Денисовна
Рождение ребёнка
27.05.1938
Сын: Муженский Николай Никитьевич
Мать ребёнка: Муженская Александра Денисовна
Смерть
16.03.1943
Был взят в плен в селе Борщёв в 66км от Киева в "Киевском котле".