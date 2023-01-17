Дубинкин(Хомутов) Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинкин(Хомутов) Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

17.07.1847

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Дубинкин(хомутов) ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.07.1847
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