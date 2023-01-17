Дубинкин(Хомутов) Семён
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти17.07.1847
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Дубинкин(хомутов) ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.07.1847