Дубинкина Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубинкин (Хомутов) Егор Марков
Отец ребёнка: Дубинкин (Хомутов) Марк Алексеев
Рождение ребёнка
1801
Сын: Хомутов Савва Марков
Отец ребёнка: Дубинкин (Хомутов) Марк Алексеев
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Дубинкина (Хомутова)) Анна Маркова
Отец ребёнка: Дубинкин (Хомутов) Марк Алексеев
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Дубинкина (Хомутова)) Ефимия Маркова
Отец ребёнка: Дубинкин (Хомутов) Марк Алексеев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Дубинкина (Хомутова)) Анна Маркова
Отец ребёнка: Дубинкин (Хомутов) Марк Алексеев
Рождение ребёнка
1809
Сын: Дубинкин (Хомутов) Семён Марков
Отец ребёнка: Дубинкин (Хомутов) Марк Алексеев
Смерть
Неизвестно