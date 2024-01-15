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Дубинкина Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубинкин (Хомутов) Егор Марков

Отец ребёнка: Дубинкин (Хомутов) Марк Алексеев

Рождение ребёнка
1801

Сын: Хомутов Савва Марков

Отец ребёнка: Дубинкин (Хомутов) Марк Алексеев

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Дубинкина (Хомутова)) Анна Маркова

Отец ребёнка: Дубинкин (Хомутов) Марк Алексеев

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Дубинкина (Хомутова)) Ефимия Маркова

Отец ребёнка: Дубинкин (Хомутов) Марк Алексеев

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Дубинкина (Хомутова)) Анна Маркова

Отец ребёнка: Дубинкин (Хомутов) Марк Алексеев

Рождение ребёнка
1809

Сын: Дубинкин (Хомутов) Семён Марков

Отец ребёнка: Дубинкин (Хомутов) Марк Алексеев

Смерть
Неизвестно

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