Хомутова Васса Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти25.02.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1838
Дочь: Ксения Семёнова
Отец ребёнка: Дубинкин (хомутов) Семён Марков
Рождение ребёнка
1843
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубинкин (хомутов) Семён Марков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.1877