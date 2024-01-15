Хомутова Васса Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутова Васса Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

25.02.1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

1838 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
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Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1838

Дочь: Ксения Семёнова

Отец ребёнка: Дубинкин (хомутов) Семён Марков

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубинкин (хомутов) Семён Марков

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубинкин (хомутов) Семён Марков

Смерть
25.02.1877
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