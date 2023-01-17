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Шейнкман (Шейнкман) Двося

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Место рождения

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область

Дата рождения

10.11.1890

Дата смерти

25.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1890

Отец: Шейнкман Абрам

Мать: Шейнкман Двойра (Дебора)

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Конов Этель

Отец ребёнка: Горфинкель Моисей

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
17.07.1912

Сын: Горфинкель Хаим

Отец ребёнка: Горфинкель Моисей

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
10.12.1921

Сын: Горфинкель Абрам

Отец ребёнка: Горфинкель Моисей

Пермь, Пермский, Пермский край
Развод
Неизвестно

Муж: Горфинкель Моисей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горфинкель Моисей

Смерть
25.10.1951
Москва, город федерального значения Москва
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