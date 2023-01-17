Шейнкман (Шейнкман) Двося
Место рождения
Дата рождения10.11.1890
Дата смерти25.10.1951
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1890
Отец: Шейнкман Абрам
Мать: Шейнкман Двойра (Дебора)
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Конов Этель
Отец ребёнка: Горфинкель Моисей
Рождение ребёнка
17.07.1912
Сын: Горфинкель Хаим
Отец ребёнка: Горфинкель Моисей
Рождение ребёнка
10.12.1921
Сын: Горфинкель Абрам
Отец ребёнка: Горфинкель Моисей
Пермь, Пермский, Пермский край
Развод
Неизвестно
Муж: Горфинкель Моисей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горфинкель Моисей
Смерть
25.10.1951
Москва, город федерального значения Москва