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Горфинкель Моисей

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Место рождения

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Горфинкель Хаим

Мать: Горфинкель Этель

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Конов Этель

Мать ребёнка: Шейнкман Двося

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
17.07.1912

Сын: Горфинкель Хаим

Мать ребёнка: Шейнкман Двося

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
10.12.1921

Сын: Горфинкель Абрам

Мать ребёнка: Шейнкман Двося

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горфинкель Зиммель

Мать ребёнка: ?

Развод
Неизвестно

Жена: Шейнкман Двося

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейнкман Двося

Смерть
1986
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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