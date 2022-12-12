Горфинкель Моисей
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Горфинкель Хаим
Мать: Горфинкель Этель
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Конов Этель
Мать ребёнка: Шейнкман Двося
Рождение ребёнка
17.07.1912
Сын: Горфинкель Хаим
Мать ребёнка: Шейнкман Двося
Рождение ребёнка
10.12.1921
Сын: Горфинкель Абрам
Мать ребёнка: Шейнкман Двося
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горфинкель Зиммель
Мать ребёнка: ?
Развод
Неизвестно
Жена: Шейнкман Двося
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шейнкман Двося
Смерть
1986
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область