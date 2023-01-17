Киселёва (Кретова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Кретова) Анна Степановна

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Место рождения

Новотроевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Кретов Степан Прокофьевич

Мать: Кретова Лукерья

Новотроевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Киселёва Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Киселёв Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Салтыкова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Киселёв Иван Филиппович

Рождение ребёнка
03.06.1933

Сын: Киселёв Алексей Иванович

Отец ребёнка: Киселёв Иван Филиппович

Новотроевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Киселёв Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Киселёв Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Киселёв Виктор Иванович

Отец ребёнка: Киселёв Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Киселёв Владимир Иванович

Отец ребёнка: Киселёв Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Киселёв Александр Иванович

Отец ребёнка: Киселёв Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Иван Филиппович

Смерть
1980
Авангард, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
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