Киселёва (Кретова) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Кретов Степан Прокофьевич
Мать: Кретова Лукерья
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Киселёва Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Киселёв Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Салтыкова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Киселёв Иван Филиппович
Рождение ребёнка
03.06.1933
Отец ребёнка: Киселёв Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Киселёв Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Киселёв Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Киселёв Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Киселёв Владимир Иванович
Отец ребёнка: Киселёв Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Киселёв Александр Иванович
Отец ребёнка: Киселёв Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980
Авангард, Алексеевский муниципальный район, Самарская область