село Новотроевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Новотроевка

Алексеевский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1230Новотроицкая (Мокшино, Кульманка), д. каз. и удел.при рч. Съезжей.703091374370

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Патровская волость
763. Ново-Троицкая (Мокшанка, Кульманка), деревня бывшая государственная и удельная, при речке Съезжей, дворов 146, жителей 964, ветряная мельница

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Патровская волость
Д. Новотроицкая. 2 общ. Б. госуд. и удел. Мордва. Прав. и сектант.3600115702199700658

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Алексеевский район
56455Новотроевкасело52°32'с.ш.51°19'в.д.N-39-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Алексеевский муниципальный район, Сельское поселение Алексеевка
36602408121с Новотроевкасело

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