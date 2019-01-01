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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
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• Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1230Новотроицкая (Мокшино, Кульманка), д. каз. и удел.при рч. Съезжей.703091374370
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
763. Ново-Троицкая (Мокшанка, Кульманка), деревня бывшая государственная и удельная, при речке Съезжей, дворов 146, жителей 964, ветряная мельница
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Д. Новотроицкая. 2 общ. Б. госуд. и удел. Мордва. Прав. и сектант.3600—115702199700658
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56455Новотроевкасело52°32'с.ш.51°19'в.д.N-39-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36602408121с Новотроевкасело