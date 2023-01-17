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Киселёв Алексей Иванович

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Место рождения

Новотроевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.06.1933

Дата смерти

18.07.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1933

Отец: Киселёв Иван Филиппович

Мать: Киселёва Анна Степановна

Новотроевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.05.1963

Сын: Киселёв Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Киселёва Валентина Дмитриевна

Авангард, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.09.1966

Дочь: Кортунова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Киселёва Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.08.1973

Дочь: Ключникова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Киселёва Валентина Дмитриевна

Авангард, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселёва Валентина Дмитриевна

Смерть
18.07.1991
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