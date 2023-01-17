Киселёв Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения03.06.1933
Дата смерти18.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1933
Отец: Киселёв Иван Филиппович
Мать: Киселёва Анна Степановна
Рождение ребёнка
28.05.1963
Сын: Киселёв Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Киселёва Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.09.1966
Дочь: Кортунова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Киселёва Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.08.1973
Дочь: Ключникова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Киселёва Валентина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.1991