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Киселёв Виктор Иванович
Киселёв Виктор Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Пол
Мужской
Отец
Киселёв Иван Филиппович
1900 г.р.
Мать
Киселёва (Кретова) Анна Степановна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Киселёв Иван Филиппович
Мать:
Киселёва Анна Степановна
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