Кретова Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Киселёва Анна Степановна
Отец ребёнка: Кретов Степан Прокофьевич
Новотроевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кретов Степан Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кретов Степан Прокофьевич
Смерть
1953