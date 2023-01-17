Кретова Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кретова Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Киселёва Анна Степановна

Отец ребёнка: Кретов Степан Прокофьевич

Новотроевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кретов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Кретов Степан Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кретов Степан Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кретов Андрей Степанович

Отец ребёнка: Кретов Степан Прокофьевич

Смерть
1953
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