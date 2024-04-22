(Хохлова) Анна Евдакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хохлова) Анна Евдакимовна

Место рождения

Быньги, Невьянский, Свердловская область

Дата рождения

22.12.1904

Дата смерти

05.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1904

Отец: Евдаким

Мать: не указана

Быньги, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.1928

Сын: Хохлов Климентий Прокопьевич

Отец ребёнка: Хохлов Прокопий Илларионович

Быньги, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.04.1942

Сын: Хохлов Георгий Прокопьевич

Отец ребёнка: Хохлов Прокопий Илларионович

Быньги, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Хохлов Прокопий Илларионович

Быньги, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стапанида Прокопьевна

Отец ребёнка: Хохлов Прокопий Илларионович

Быньги, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов без имени

Отец ребёнка: Хохлов Прокопий Илларионович

Быньги, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Прокопьевна

Отец ребёнка: Хохлов Прокопий Илларионович

Быньги, Невьянский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Прокопий Илларионович

Смерть
05.03.1988
Быньги, Невьянский, Свердловская область
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