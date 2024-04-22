(Хохлова) Анна Евдакимовна
Место рождения
Дата рождения22.12.1904
Дата смерти05.03.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.01.1928
Сын: Хохлов Климентий Прокопьевич
Отец ребёнка: Хохлов Прокопий Илларионович
Рождение ребёнка
13.04.1942
Сын: Хохлов Георгий Прокопьевич
Отец ребёнка: Хохлов Прокопий Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хохлов Прокопий Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стапанида Прокопьевна
Отец ребёнка: Хохлов Прокопий Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хохлов без имени
Отец ребёнка: Хохлов Прокопий Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Прокопьевна
Отец ребёнка: Хохлов Прокопий Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1988