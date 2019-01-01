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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2156Быньговский, зав.при р. Бынге.99781818362209Церквей православных 2. Церковь единоверческая 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Заводов: железоделательный 1, гвоздарный 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
415. Быньговский завод, село заводское бывшее владельческое, при реках Быньге и Нейве, дворов 818, жителей 4220, волостное правление (уездный город в 99 верстах), 2 церкв Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Быньговский завод9416344411502574272853023
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
18) д. Старые БыньгиСирбишинское общество3137Бывшие государственныеПравославныеРусские20015
1) зав. Быньговский, на р. Нейве. Завод построен в 1718 году Демидовыми для выработки железа; прекратил свою деятельность с 1873 года, при чем выпущен заводский пруд, и н Показать все Быньговское 1-е и 2 общества и Растрепенинское общества93624162609Бывшие государственные и мастеровыеПравославные, единовер. и старообр.Русские 95—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89926Быньгисело57°32'с.ш.60°18'в.д.O-41-085
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65714000251с Быньгисело