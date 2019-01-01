село Быньги, Невьянский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Быньги

Невьянский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2156Быньговский, зав.при р. Бынге.99781818362209Церквей православных 2. Церковь единоверческая 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Заводов: железоделательный 1, гвоздарный 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Быньговская волость
415. Быньговский завод, село заводское бывшее владельческое, при реках Быньге и Нейве, дворов 818, жителей 4220, волостное правление (уездный город в 99 верстах), 2 церкв Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Быньговская волость
село Быньговский завод9416344411502574272853023

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Краснопольская волость
18) д. Старые БыньгиСирбишинское общество3137Бывшие государственныеПравославныеРусские20015
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Быньговская волость
1) зав. Быньговский, на р. Нейве. Завод построен в 1718 году Демидовыми для выработки железа; прекратил свою деятельность с 1873 года, при чем выпущен заводский пруд, и н Показать все Быньговское 1-е и 2 общества и Растрепенинское общества93624162609Бывшие государственные и мастеровыеПравославные, единовер. и старообр.Русские 95

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Невьянский район
89926Быньгисело57°32'с.ш.60°18'в.д.O-41-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Невьянский
65714000251с Быньгисело

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