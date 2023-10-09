Евдаким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдаким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1904

Дочь: Хохлова Анна Евдакимовна

Мать ребёнка: не указана

Быньги, Невьянский, Свердловская область
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

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