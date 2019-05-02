Дубинина (Коротаева) Эльза Николаевна
Место рожденияМеталлокомбинат Ново-Тульский район, Московская область
Дата рождения15.03.1937
Дата смерти02.05.2019
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1937
Металлокомбинат Ново-Тульский район, Московская область
Рождение ребёнка
18.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубинин Геннадий Петрович
Рождение ребёнка
31.07.?
Сын: Дубинин Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Дубинин Геннадий Петрович
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.09.?
Дочь: Стольникова Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Дубинин Геннадий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.2019
в 6 ч 30 мин, от рака печени, в Пестовской ЦРБ