Дубинина (Коротаева) Эльза Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинина (Коротаева) Эльза Николаевна

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Место рождения

Металлокомбинат Ново-Тульский район, Московская область

Дата рождения

15.03.1937

Дата смерти

02.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1937

Отец: Коротаев Николай Степанович

Мать: Коротаева Екатерина Семеновна

Металлокомбинат Ново-Тульский район, Московская область
Рождение ребёнка
18.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубинин Геннадий Петрович

Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
31.07.?

Сын: Дубинин Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Дубинин Геннадий Петрович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.09.?

Дочь: Стольникова Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Дубинин Геннадий Петрович

Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубинин Геннадий Петрович

Смерть
02.05.2019
Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
в 6 ч 30 мин, от рака печени, в Пестовской ЦРБ
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