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Дубинин Геннадий Петрович

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Место рождения

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.03.1936

Дата смерти

17.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1936

Отец: Дубинин Петр Александрович

Мать: Дубинина Пелагея Петровна

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубинина Эльза Николаевна

Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
31.07.?

Сын: Дубинин Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Дубинина Эльза Николаевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.09.?

Дочь: Стольникова Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Дубинина Эльза Николаевна

Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубинина Эльза Николаевна

Смерть
17.02.2000
Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
внезапная смерть от сердечной недостаточности
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