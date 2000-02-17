Дубинин Геннадий Петрович
Место рождения
Дата рождения16.03.1936
Дата смерти17.02.2000
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1936
Рождение ребёнка
18.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубинина Эльза Николаевна
Рождение ребёнка
31.07.?
Сын: Дубинин Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Дубинина Эльза Николаевна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.09.?
Дочь: Стольникова Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Дубинина Эльза Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.2000
внезапная смерть от сердечной недостаточности