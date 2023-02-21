Коротаев Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротаев Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коротаев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1935

Дочь: Утенкова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Коротаева Екатерина Семеновна

Московская область, Ново-Тульский район, Металлокомбинат
Рождение ребёнка
15.03.1937

Дочь: Дубинина Эльза Николаевна

Мать ребёнка: Коротаева Екатерина Семеновна

Металлокомбинат Ново-Тульский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротаева Екатерина Семеновна

Смерть
Неизвестно
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