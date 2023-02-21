Коротаев Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коротаев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1935
Дочь: Утенкова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Коротаева Екатерина Семеновна
Московская область, Ново-Тульский район, Металлокомбинат
Рождение ребёнка
15.03.1937
Дочь: Дубинина Эльза Николаевна
Мать ребёнка: Коротаева Екатерина Семеновна
Металлокомбинат Ново-Тульский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно