Коротаева (Козлова) Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Семен
Мать: Козлова Татьяна
Рождение ребёнка
24.04.1935
Дочь: Утенкова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Коротаев Николай Степанович
Московская область, Ново-Тульский район, Металлокомбинат
Рождение ребёнка
15.03.1937
Дочь: Дубинина Эльза Николаевна
Отец ребёнка: Коротаев Николай Степанович
Металлокомбинат Ново-Тульский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно