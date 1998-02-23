Коротаева (Козлова) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротаева (Козлова) Екатерина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Семен

Мать: Козлова Татьяна

Рождение ребёнка
24.04.1935

Дочь: Утенкова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Коротаев Николай Степанович

Московская область, Ново-Тульский район, Металлокомбинат
Рождение ребёнка
15.03.1937

Дочь: Дубинина Эльза Николаевна

Отец ребёнка: Коротаев Николай Степанович

Металлокомбинат Ново-Тульский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротаев Николай Степанович

Смерть
Неизвестно
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