Утенкова (Коротаева) Валентина Николаевна
Место рожденияМосковская область, Ново-Тульский район, Металлокомбинат
Дата рождения24.04.1935
Дата смерти23.02.1998
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1935
Московская область, Ново-Тульский район, Металлокомбинат
Рождение ребёнка
25.02.?
Дочь: Козлова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Утёнков Анатолий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1998
умерла в больнице в Боровичах