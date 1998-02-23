Утенкова (Коротаева) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утенкова (Коротаева) Валентина Николаевна

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Место рождения

Московская область, Ново-Тульский район, Металлокомбинат

Дата рождения

24.04.1935

Дата смерти

23.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1935

Отец: Коротаев Николай Степанович

Мать: Коротаева Екатерина Семеновна

Московская область, Ново-Тульский район, Металлокомбинат
Рождение ребёнка
25.02.?

Дочь: Козлова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Утёнков Анатолий Михайлович

Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утёнков Анатолий Михайлович

Смерть
23.02.1998
Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
умерла в больнице в Боровичах
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