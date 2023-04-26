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Федосья Васильевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

31.05.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1865

Отец: Лапшев Василий Кузьмич

Мать: Лапшева (Гарбунова) Анна Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.10.1889

Муж: Максаков Василий Панкратович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1891

Дочь: (Максакова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.01.1902

Дочь: (Максакова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.10.1904

Сын: Максаков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.05.1906

Сын: Максаков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1907

Сын: Максаков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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