Федосья Васильевна
Место рождения
Дата рождения31.05.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1865
Бракосочетание
18.10.1889
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1891
Дочь: (Максакова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович
Рождение ребёнка
07.01.1902
Дочь: (Максакова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович
Рождение ребёнка
06.10.1904
Сын: Максаков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович
Рождение ребёнка
09.05.1906
Сын: Максаков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович
Рождение ребёнка
18.01.1907
Отец ребёнка: Максаков Василий Панкратович
Смерть
Неизвестно