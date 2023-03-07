Максаков Василий Панкратович
Место рождения
Дата рождения12.03.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1871
Бракосочетание
18.10.1889
Жена: Федосья Васильевна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1891
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
07.01.1902
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
06.10.1904
Сын: Максаков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
09.05.1906
Сын: Максаков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
18.01.1907
Мать ребёнка: Федосья Васильевна
Смерть
Неизвестно