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Максаков Василий Панкратович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.03.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1871

Отец: Максаков Прокл Михайлович

Мать: Максакова Ксения Максимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.10.1889

Жена: Федосья Васильевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1891

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Федосья Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.01.1902

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Федосья Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.10.1904

Сын: Максаков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Федосья Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.05.1906

Сын: Максаков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Федосья Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1907

Сын: Максаков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Федосья Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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