Гумер Сагитов
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1859
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Сагит Ниязов
Мать: не указана
Работа или профессия
1816
Указной мулла | Должность: Указной мулла
Рождение ребёнка
1829
Сын: Зиннур Гумеров
Мать ребёнка: Гульбазыра
Рождение ребёнка
1832
Сын: Низамутдин Гумеров
Мать ребёнка: Гульбазыра
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мингазитдин Гумеров
Мать ребёнка: Гульбазыра
Работа или профессия
Неизвестно
Указной мулла
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1859