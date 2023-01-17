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Гумер Сагитов

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Место рождения

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1859

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Сагит Ниязов

Мать: не указана

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
1816
Указной мулла | Должность: Указной мулла
Рождение ребёнка
1829

Сын: Зиннур Гумеров

Мать ребёнка: Гульбазыра

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Низамутдин Гумеров

Мать ребёнка: Гульбазыра

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Мингазитдин Гумеров

Мать ребёнка: Гульбазыра

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Указной мулла
Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1859
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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