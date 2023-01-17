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Зиннур Гумеров

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Место рождения

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Гумер Сагитов

Мать: Гульбазыра

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Нурмухамет Зиннуров

Мать ребёнка: не указана

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шихмухамет Зиннуров

Мать ребёнка: не указана

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ахмет Зиннуров

Мать ребёнка: не указана

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шагиахмет Зиннуров

Мать ребёнка: не указана

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1851

Сын: Кутлуахмет Зиннуров

Мать ребёнка: не указана

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1854
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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