Зиннур Гумеров
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Гумер Сагитов
Мать: Гульбазыра
Рождение ребёнка
1843
Сын: Нурмухамет Зиннуров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шихмухамет Зиннуров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ахмет Зиннуров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шагиахмет Зиннуров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1851
Сын: Кутлуахмет Зиннуров
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1854