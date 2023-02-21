Гульбазыра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульбазыра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Зиннур Гумеров

Отец ребёнка: Гумер Сагитов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Низамутдин Гумеров

Отец ребёнка: Гумер Сагитов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Мингазитдин Гумеров

Отец ребёнка: Гумер Сагитов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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