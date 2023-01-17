Сагит Ниязов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нияз Акбашев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Гумер Сагитов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Ниязов Мухаметфаиз Сагитов
Мать ребёнка: Анира
Рождение ребёнка
1801
Сын: Шарафетдин Сагитов
Мать ребёнка: Фатима Хашимова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Фахритдин Сагитов
Мать ребёнка: Фатима Хашимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатима Хашимова
Смерть
Около 1812