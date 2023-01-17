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Сагит Ниязов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1812

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нияз Акбашев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Гумер Сагитов

Мать ребёнка: не указана

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Ниязов Мухаметфаиз Сагитов

Мать ребёнка: Анира

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Шарафетдин Сагитов

Мать ребёнка: Фатима Хашимова

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Фахритдин Сагитов

Мать ребёнка: Фатима Хашимова

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатима Хашимова

Смерть
Около 1812
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