Фатима Хашимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти02.03.1841
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Хашим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Шарафетдин Сагитов
Отец ребёнка: Сагит Ниязов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Фахритдин Сагитов
Отец ребёнка: Сагит Ниязов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сагит Ниязов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.03.1841
Причина смерти: болезнь крови