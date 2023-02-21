Фатима Хашимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатима Хашимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

02.03.1841

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Хашим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Шарафетдин Сагитов

Отец ребёнка: Сагит Ниязов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Фахритдин Сагитов

Отец ребёнка: Сагит Ниязов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагит Ниязов

Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
02.03.1841
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: болезнь крови
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