Дембо Александр (Аарон) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДембо Александр (Аарон)

Дембо Александр (Аарон)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1822

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Отец

После 1775 г.р.

Мать

До 1780 г.р.

Дети

1839 г.р.
1848 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822

Отец: Дембо Иосиф (Йосель)

Мать: Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дембо Осип

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Блох (Дембо) Двейра (Двойра Дора Дебора)

Мать ребёнка: ?

Бабтай, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
1848

Сын: Дембо Исаак (Ицик)

Мать ребёнка: ?

Смерть
После 1860

Мы используем куки для улучшения работы сайта.