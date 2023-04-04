Дембо Александр (Аарон)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1822
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дембо Осип
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Блох (Дембо) Двейра (Двойра Дора Дебора)
Мать ребёнка: ?
Бабтай, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
1848
Сын: Дембо Исаак (Ицик)
Мать ребёнка: ?
Смерть
После 1860