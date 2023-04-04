Дембо (Дембо) Саломея (Шолома) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1822

Сын: Дембо Александр (Аарон)

Отец ребёнка: Дембо Иосиф (Йосель)

Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Дембо Исаак

Отец ребёнка: Дембо Иосиф (Йосель)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляпина ?

Отец ребёнка: Дембо Иосиф (Йосель)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамс ?

Отец ребёнка: Дембо Иосиф (Йосель)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фейбер ?

Отец ребёнка: Дембо Иосиф (Йосель)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левина ?

Отец ребёнка: Дембо Иосиф (Йосель)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дембо Илья (Эльяш)

Отец ребёнка: Дембо Иосиф (Йосель)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дембо Абрам

Отец ребёнка: Дембо Иосиф (Йосель)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дембо Моисей

Отец ребёнка: Дембо Иосиф (Йосель)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дембо Мейр (Мирон)

Отец ребёнка: Дембо Иосиф (Йосель)

Смерть
После 1845
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