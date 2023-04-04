Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1822
Отец ребёнка: Дембо Иосиф (Йосель)
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Дембо Исаак
Отец ребёнка: Дембо Иосиф (Йосель)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляпина ?
Отец ребёнка: Дембо Иосиф (Йосель)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамс ?
Отец ребёнка: Дембо Иосиф (Йосель)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фейбер ?
Отец ребёнка: Дембо Иосиф (Йосель)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левина ?
Отец ребёнка: Дембо Иосиф (Йосель)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дембо Илья (Эльяш)
Отец ребёнка: Дембо Иосиф (Йосель)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дембо Абрам
Отец ребёнка: Дембо Иосиф (Йосель)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дембо Моисей
Отец ребёнка: Дембо Иосиф (Йосель)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дембо Мейр (Мирон)
Отец ребёнка: Дембо Иосиф (Йосель)
Смерть
После 1845