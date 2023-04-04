Левина (Дембо) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левина (Дембо) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

После 1775 г.р.

Мать

До 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дембо Иосиф (Йосель)

Мать: Дембо Саломея (Шолома)

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