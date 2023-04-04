Дембо Иосиф (Йосель)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1775
Дата смертиПосле 1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляпина (Дембо) ?
Мать ребёнка: Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамс (Дембо) ?
Мать ребёнка: Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фейбер (Дембо) ?
Мать ребёнка: Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левина (Дембо) ?
Мать ребёнка: Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дембо Илья (Эльяш)
Мать ребёнка: Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дембо Абрам
Мать ребёнка: Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дембо Моисей
Мать ребёнка: Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дембо Мейр (Мирон)
Мать ребёнка: Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)
Рождение ребёнка
До 1822
Мать ребёнка: Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Дембо Исаак
Мать ребёнка: Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)
Смерть
После 1845