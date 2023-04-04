Дембо Иосиф (Йосель) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дембо Иосиф (Йосель)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1775

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляпина (Дембо) ?

Мать ребёнка: Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамс (Дембо) ?

Мать ребёнка: Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фейбер (Дембо) ?

Мать ребёнка: Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левина (Дембо) ?

Мать ребёнка: Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дембо Илья (Эльяш)

Мать ребёнка: Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дембо Абрам

Мать ребёнка: Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дембо Моисей

Мать ребёнка: Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дембо Мейр (Мирон)

Мать ребёнка: Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)

Рождение ребёнка
До 1822

Сын: Дембо Александр (Аарон)

Мать ребёнка: Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)

Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Дембо Исаак

Мать ребёнка: Дембо (Дембо) Саломея (Шолома)

Смерть
После 1845

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