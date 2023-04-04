Дембо Осип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дембо Александр (Аарон)
Мать: ?
Рождение ребёнка
1887
Сын: Дембо Владимир
Мать ребёнка: Евгения
Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения
Смерть
Неизвестно