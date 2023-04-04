Дембо Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дембо Осип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1822 г.р.

Мать

Жена

Дети

1887 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дембо Александр (Аарон)

Мать: ?

Рождение ребёнка
1887

Сын: Дембо Владимир

Мать ребёнка: Евгения

Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения

Смерть
Неизвестно