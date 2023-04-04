Дембо Исаак (Ицик)
Место рожденияБобты Ковенской губернии
Дата рождения1848
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Дембо Александр (Аарон)
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дембо Лея
Работа или профессия
Неизвестно
доктор медицины
Рождение ребёнка
08.04.1872
Мать ребёнка: Дембо Лея
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1873
Сын: Дембо Вульф
Мать ребёнка: Фейнберг (Фейнберг) Анна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Дембо Лев
Мать ребёнка: Фейнберг (Фейнберг) Анна
Смерть
1906