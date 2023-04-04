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Дембо Исаак (Ицик)

Место рождения

Бобты Ковенской губернии

Дата рождения

1848

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Дембо Александр (Аарон)

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дембо Лея

Работа или профессия
Неизвестно
доктор медицины
Рождение ребёнка
08.04.1872

Сын: Дембо Григорий (Гирша)

Мать ребёнка: Дембо Лея

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1873

Сын: Дембо Вульф

Мать ребёнка: Фейнберг (Фейнберг) Анна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Дембо Лев

Мать ребёнка: Фейнберг (Фейнберг) Анна

Смерть
1906

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