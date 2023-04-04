Дембо Григорий (Гирша)
Место рождения
Дата рождения08.04.1872
Дата смерти08.11.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1872
Отец: Дембо Исаак (Ицик)
Мать: Дембо Лея
Рождение ребёнка
1908
Сын: Дембо Александр
Мать ребёнка: (Коварски) Фанни Осиповна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Дембо Исаак (Ицик)
Мать ребёнка: (Коварски) Фанни Осиповна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Дембо Иосиф
Мать ребёнка: (Коварски) Фанни Осиповна
Смерть
08.11.1939