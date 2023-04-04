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Дембо Григорий (Гирша)

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

08.04.1872

Дата смерти

08.11.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1872

Отец: Дембо Исаак (Ицик)

Мать: Дембо Лея

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1908

Сын: Дембо Александр

Мать ребёнка: (Коварски) Фанни Осиповна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1912

Сын: Дембо Исаак (Ицик)

Мать ребёнка: (Коварски) Фанни Осиповна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1912

Сын: Дембо Иосиф

Мать ребёнка: (Коварски) Фанни Осиповна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
08.11.1939
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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