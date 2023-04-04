(Коварски) Фанни Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Коварски) Фанни Осиповна

(Коварски) Фанни Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Дембо Александр

Отец ребёнка: Дембо Григорий (Гирша)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1912

Сын: Дембо Исаак (Ицик)

Отец ребёнка: Дембо Григорий (Гирша)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1912

Сын: Дембо Иосиф

Отец ребёнка: Дембо Григорий (Гирша)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1963

Мы используем куки для улучшения работы сайта.