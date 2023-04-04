(Коварски) Фанни Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Дембо Александр
Отец ребёнка: Дембо Григорий (Гирша)
Рождение ребёнка
1912
Сын: Дембо Исаак (Ицик)
Отец ребёнка: Дембо Григорий (Гирша)
Рождение ребёнка
1912
Сын: Дембо Иосиф
Отец ребёнка: Дембо Григорий (Гирша)
Смерть
1963