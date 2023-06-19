Блох (Дембо) Двейра (Двойра Дора Дебора) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блох (Дембо) Двейра (Двойра Дора Дебора)

Место рождения

Бабтай, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis

Дата рождения

1839

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Дембо Александр (Аарон)

Мать: ?

Бабтай, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)

Рождение ребёнка
1869

Сын: Блох Иосиф (Йосель)

Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)

Рождение ребёнка
18.09.1871

Сын: Блох Григорий (Гершон)

Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)

Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Бася Шева

Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)

Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
1876

Сын: Блох Марк

Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)

Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Волова Мария Сара

Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)

Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блох-Дембо Евгений

Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блох Мориц

Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)

Смерть
1922