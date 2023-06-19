Блох (Дембо) Двейра (Двойра Дора Дебора)
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Дембо Александр (Аарон)
Мать: ?
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)
Рождение ребёнка
1869
Сын: Блох Иосиф (Йосель)
Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)
Рождение ребёнка
18.09.1871
Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Бася Шева
Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)
Рождение ребёнка
1876
Сын: Блох Марк
Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Волова Мария Сара
Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блох-Дембо Евгений
Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блох Мориц
Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Блох Илья (Эльяш)
Смерть
1922