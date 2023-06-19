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Блох Марк

Место рождения

Каунас, Литовская ССР

Дата рождения

1876

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Блох Илья (Эльяш)

Мать: Блох Двейра (Двойра Дора Дебора)

Каунас, Литовская ССР