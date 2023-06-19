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Блох Марк
Блох Марк
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Место рождения
Каунас
, Литовская ССР
Дата рождения
1876
Пол
Мужской
Отец
Блох Илья (Эльяш)
1830 г.р.
Мать
Блох (Дембо) Двейра (Двойра Дора Дебора)
1839 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец:
Блох Илья (Эльяш)
Мать:
Блох Двейра (Двойра Дора Дебора)
Каунас
, Литовская ССР
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