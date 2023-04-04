Блох Григорий (Гершон)
Место рождения
Дата рождения18.09.1871
Дата смерти29.05.1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1871
Работа или профессия
Неизвестно
советский оториноларинголог и фтизиатр, доктор медицинских наук (1935), профессор; первый фтизиоотоларинголог Крыма
Образование
По 1897
медицинский факультет
Смерть
29.05.1938
Ялта, Ялта, Республика Крым
Похороны
Неизвестно