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Блох Григорий (Гершон)

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Место рождения

Каунас, Литовская ССР

Дата рождения

18.09.1871

Дата смерти

29.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1871

Отец: Блох Илья (Эльяш)

Мать: Блох (Дембо) Двейра (Двойра Дора Дебора)

Каунас, Литовская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
советский оториноларинголог и фтизиатр, доктор медицинских наук (1935), профессор; первый фтизиоотоларинголог Крыма
Образование
По 1897
медицинский факультет
Смерть
29.05.1938
Ялта, Ялта, Республика Крым
Похороны
Неизвестно

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