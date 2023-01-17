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Мотов Александр Андреевич

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Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.08.1888

Дата смерти

25.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1888

Отец: Мотов Андрей Семенович

Мать: не указана

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
12.01.1909

Жена: Мотова Прасковья Николаевна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.07.1911

Дочь: Быкова Анна Александровна

Мать ребёнка: Мотова Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
24.10.1919

Дочь: Брехова Вера Александровна

Мать ребёнка: Мотова Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
28.11.1925

Сын: Мотов Василий Александрович

Мать ребёнка: Мотова Прасковья Николаевна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.05.1928

Дочь: Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Мотова Прасковья Николаевна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
25.01.1968
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
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