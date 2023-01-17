Мотов Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения30.08.1888
Дата смерти25.01.1968
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1888
Отец: Мотов Андрей Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1909
Рождение ребёнка
22.07.1911
Дочь: Быкова Анна Александровна
Мать ребёнка: Мотова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
24.10.1919
Дочь: Брехова Вера Александровна
Мать ребёнка: Мотова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
28.11.1925
Сын: Мотов Василий Александрович
Мать ребёнка: Мотова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
23.05.1928
Дочь: Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Мотова Прасковья Николаевна
Смерть
25.01.1968
Похороны
Неизвестно