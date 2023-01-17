Мотова (Караганова) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотова (Караганова) Прасковья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Караганов Николай Петрович

Мать: ?

Бракосочетание
12.01.1909

Муж: Мотов Александр Андреевич

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.07.1911

Дочь: Быкова Анна Александровна

Отец ребёнка: Мотов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
24.10.1919

Дочь: Брехова Вера Александровна

Отец ребёнка: Мотов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
28.11.1925

Сын: Мотов Василий Александрович

Отец ребёнка: Мотов Александр Андреевич

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.05.1928

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Мотов Александр Андреевич

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1962
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
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