Мотова (Караганова) Прасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1962
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Караганов Николай Петрович
Мать: ?
Бракосочетание
12.01.1909
Рождение ребёнка
22.07.1911
Дочь: Быкова Анна Александровна
Отец ребёнка: Мотов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
24.10.1919
Дочь: Брехова Вера Александровна
Отец ребёнка: Мотов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
28.11.1925
Сын: Мотов Василий Александрович
Отец ребёнка: Мотов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
23.05.1928
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Мотов Александр Андреевич
Смерть
1962
Похороны
Неизвестно