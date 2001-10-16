Быкова (Мотова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1911
Дата смерти16.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быков Валентин
Отец ребёнка: Быков Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Быков Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Быков Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.2001
Похороны
Неизвестно