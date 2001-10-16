Быкова (Мотова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Мотова) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1911

Дата смерти

16.10.2001

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1911

Отец: Мотов Александр Андреевич

Мать: Мотова Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Валентин

Отец ребёнка: Быков Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Быков Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Быков Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Николай Федорович

Смерть
16.10.2001
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
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