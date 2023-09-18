Мотова Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1888
Сын: Мотов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Мотов Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
04.06.1905
Сын: Мотов Петр Андреевич
Отец ребёнка: Мотов Андрей Семёнов
Смерть
Неизвестно