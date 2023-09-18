Мотова Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотова Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1888

Сын: Мотов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Мотов Андрей Семёнов

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.06.1905

Сын: Мотов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Мотов Андрей Семёнов

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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