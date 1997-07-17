Мотов Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения28.11.1925
Дата смерти17.07.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1925
Рождение ребёнка
31.08.1948
Рождение ребёнка
03.12.1950
Сын: Мотов Александр
Мать ребёнка: Мотова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
24.10.1952
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Мотова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
17.08.1963
Россия
Смерть
17.07.1997
Похороны
Неизвестно