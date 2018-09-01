Мотов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1950
Дата смерти01.09.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1950
Рождение ребёнка
28.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.09.2018
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно