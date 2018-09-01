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Мотов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1950

Дата смерти

01.09.2018

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1950

Отец: Мотов Василий Александрович

Мать: Мотова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
28.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.09.2018
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
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