Гордеева (Кулакова) Ульяна
Место рождения
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Кулаковъ Василий
Мать: Кулакова Алена Алексеева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Гордеевъ Андреянъ
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Юрина Аксинья
Отец ребёнка: Гордеевъ Андреянъ
Рождение ребёнка
24.04.1804
Дочь: Козлова Александра
Отец ребёнка: Гордеевъ Андреянъ
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Зайцева Екатерина
Отец ребёнка: Гордеевъ Андреянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордеевъ Андреянъ