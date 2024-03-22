Гордеева (Кулакова) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Кулакова) Ульяна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Кулаковъ Василий

Мать: Кулакова Алена Алексеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Гордеевъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Юрина Аксинья

Отец ребёнка: Гордеевъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1804

Дочь: Козлова Александра

Отец ребёнка: Гордеевъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Зайцева Екатерина

Отец ребёнка: Гордеевъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеевъ Андреянъ

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