Кулаковъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Кулаковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кулаковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кулакова Алена Алексеева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Гордеева Ульяна
Мать ребёнка: Кулакова Алена Алексеева
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771
Сын: Кулаковъ Илья
Мать ребёнка: Кулакова Алена Алексеева
Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулакова Алена Алексеева