Кулаковъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаковъ Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Кулаковъ Михаилъ

Мать: Кулакова Авдотья Тимофеева

Рождение ребёнка
1767

Сын: Кулаковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кулакова Алена Алексеева

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Гордеева Ульяна

Мать ребёнка: Кулакова Алена Алексеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Кулаковъ Илья

Мать ребёнка: Кулакова Алена Алексеева

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Алена Алексеева

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