Кулакова Алена Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова Алена Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Кулаковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Василий

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Гордеева Ульяна

Отец ребёнка: Кулаковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Кулаковъ Илья

Отец ребёнка: Кулаковъ Василий

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаковъ Василий

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