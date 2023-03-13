Кулакова Алена Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кулаковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Василий
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Гордеева Ульяна
Отец ребёнка: Кулаковъ Василий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771
Сын: Кулаковъ Илья
Отец ребёнка: Кулаковъ Василий
Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаковъ Василий