Зайцева (Гордеева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Гордеева) Екатерина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Дата смерти

29.03.1880

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Гордеевъ Андреянъ

Мать: Гордеева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1835

Дочь: Минодора

Отец ребёнка: Зайцевъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1835

Сын: Зайцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Григорій

Рождение ребёнка
13.09.1837

Дочь: Орлова Настасья

Отец ребёнка: Зайцевъ Григорій

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Астафьева Матрена

Отец ребёнка: Зайцевъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1841

Сын: Зайцевъ Якимъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1842

Сын: Зайцевъ Дмитрій

Отец ребёнка: Зайцевъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1844

Дочь: Зиновия

Отец ребёнка: Зайцевъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1846

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Зайцевъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1848

Дочь: Квашенникова Мавра

Отец ребёнка: Зайцевъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцевъ Григорій

Смерть
29.03.1880
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ удушья
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