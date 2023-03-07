Зайцева (Гордеева) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти29.03.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Гордеевъ Андреянъ
Мать: Гордеева Ульяна
Рождение ребёнка
15.09.1835
Дочь: Минодора
Отец ребёнка: Зайцевъ Григорій
Рождение ребёнка
15.09.1835
Сын: Зайцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Григорій
Рождение ребёнка
13.09.1837
Дочь: Орлова Настасья
Отец ребёнка: Зайцевъ Григорій
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Астафьева Матрена
Отец ребёнка: Зайцевъ Григорій
Рождение ребёнка
01.06.1841
Сын: Зайцевъ Якимъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Григорій
Рождение ребёнка
10.05.1842
Сын: Зайцевъ Дмитрій
Отец ребёнка: Зайцевъ Григорій
Рождение ребёнка
30.10.1844
Дочь: Зиновия
Отец ребёнка: Зайцевъ Григорій
Рождение ребёнка
17.08.1846
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Зайцевъ Григорій
Рождение ребёнка
02.05.1848
Дочь: Квашенникова Мавра
Отец ребёнка: Зайцевъ Григорій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцевъ Григорій
Смерть
29.03.1880
Причина смерти: Отъ удушья