Зайцевъ Дмитрій
Место рождения
Дата рождения10.05.1842
Дата смерти28.06.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1842
Отец: Зайцевъ Григорій
Мать: Зайцева Екатерина
Бракосочетание
30.04.1861
Жена: Зайцева Ефимія
Рождение ребёнка
19.06.1862
Сын: Зайцевъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Зайцева Ефимія
Рождение ребёнка
05.10.1863
Сын: Зайцевъ Сергей
Мать ребёнка: Зайцева Ефимія
Рождение ребёнка
26.02.1868
Дочь: Зайцева Евдокія
Мать ребёнка: Зайцева Ефимія
Рождение ребёнка
22.05.1870
Дочь: Феодосія
Мать ребёнка: Зайцева Ефимія
Рождение ребёнка
1871
Сын: Зайцевъ Матвей
Мать ребёнка: Зайцева Ефимія
Рождение ребёнка
20.10.1873
Дочь: Хомутова Прасковія
Мать ребёнка: Зайцева Ефимія
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Антипина Марѳа
Мать ребёнка: Зайцева Ефимія
Бракосочетание
10.02.1884
Жена: Зайцева Прасковія
Смерть
28.06.1916
Причина смерти: Старческой дряхлости