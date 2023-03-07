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Зайцевъ Дмитрій

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.05.1842

Дата смерти

28.06.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1842

Отец: Зайцевъ Григорій

Мать: Зайцева Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.04.1861

Жена: Зайцева Ефимія

Рождение ребёнка
19.06.1862

Сын: Зайцевъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Зайцева Ефимія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1863

Сын: Зайцевъ Сергей

Мать ребёнка: Зайцева Ефимія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1868

Дочь: Зайцева Евдокія

Мать ребёнка: Зайцева Ефимія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1870

Дочь: Феодосія

Мать ребёнка: Зайцева Ефимія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Сын: Зайцевъ Матвей

Мать ребёнка: Зайцева Ефимія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1873

Дочь: Хомутова Прасковія

Мать ребёнка: Зайцева Ефимія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Антипина Марѳа

Мать ребёнка: Зайцева Ефимія

Бракосочетание
10.02.1884

Жена: Зайцева Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
28.06.1916
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Старческой дряхлости
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