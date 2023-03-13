Антипина (Зайцева) Марѳа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Зайцева) Марѳа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Зайцевъ Дмитрій

Мать: Зайцева Ефимія

Бракосочетание
28.10.1898

Муж: Антипинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1899

Сын: Антипинъ Сергей

Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1901

Сын: Антипинъ Тимофей

Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1903

Сын: Антипинъ Петръ

Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.04.1905

Дочь: Антипина Марья

Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ

Рождение ребёнка
23.07.1906

Сын: Антипинъ Николай

Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1908

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1914

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1915

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ

Александровка
Рождение ребёнка
18.05.1918

Сын: Антипинъ Степанъ

Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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