Антипина (Зайцева) Марѳа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Зайцевъ Дмитрій
Мать: Зайцева Ефимія
Бракосочетание
28.10.1898
Муж: Антипинъ Семенъ
Рождение ребёнка
19.09.1899
Сын: Антипинъ Сергей
Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ
Рождение ребёнка
17.02.1901
Сын: Антипинъ Тимофей
Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ
Рождение ребёнка
08.01.1903
Сын: Антипинъ Петръ
Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ
Рождение ребёнка
?.04.1905
Дочь: Антипина Марья
Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ
Рождение ребёнка
23.07.1906
Сын: Антипинъ Николай
Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ
Рождение ребёнка
06.11.1908
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ
Рождение ребёнка
08.01.1914
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ
Рождение ребёнка
06.05.1915
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ
Александровка
Рождение ребёнка
18.05.1918
Сын: Антипинъ Степанъ
Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ