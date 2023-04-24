Хомутова (Зайцева) Прасковія
Место рождения
Дата рождения20.10.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1873
Отец: Зайцевъ Дмитрій
Мать: Зайцева Ефимія
Бракосочетание
28.01.1894
Муж: Хомутовъ Степанъ
Рождение ребёнка
05.09.1897
Сын: Хомутовъ Иосифъ
Отец ребёнка: Хомутовъ Степанъ
Рождение ребёнка
?.01.1904
Сын: Хомутовъ Григорий
Отец ребёнка: Хомутовъ Степанъ
Рождение ребёнка
17.09.1906
Сын: Хомутовъ Сергей
Отец ребёнка: Хомутовъ Степанъ
Рождение ребёнка
02.05.1908
Сын: Хомутовъ Игнатий
Отец ребёнка: Хомутовъ Степанъ
Рождение ребёнка
15.01.1911
Сын: Хомутовъ Петръ
Отец ребёнка: Хомутовъ Степанъ
Рождение ребёнка
03.08.1913
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Хомутовъ Степанъ