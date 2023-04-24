Хомутова (Зайцева) Прасковія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутова (Зайцева) Прасковія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.10.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1873

Отец: Зайцевъ Дмитрій

Мать: Зайцева Ефимія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1894

Муж: Хомутовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1897

Сын: Хомутовъ Иосифъ

Отец ребёнка: Хомутовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1904

Сын: Хомутовъ Григорий

Отец ребёнка: Хомутовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1906

Сын: Хомутовъ Сергей

Отец ребёнка: Хомутовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1908

Сын: Хомутовъ Игнатий

Отец ребёнка: Хомутовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1911

Сын: Хомутовъ Петръ

Отец ребёнка: Хомутовъ Степанъ

Рождение ребёнка
03.08.1913

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Хомутовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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